Huisartsen krijgen geen bericht meer van uitslagen van het bevolkingsonderzoek darmkanker

Paars is de kleur van de bureaucratie. Als katholiek jongetje was ik onder de indruk van het paars in de kerk en nu erger ik me aan de paarse envelop voor het bevolkingsonderzoek darmkanker die ik van de week van het RIVM kreeg. Ik was de week daarvoor bezig geweest uit te zoeken waarom het RIVM besloten had huisartsen niet meer te berichten over uitslagen van dit bevolkingsonderzoek. Om de twee jaar krijgen mensen tussen 55 en 75 jaar een envelop in de bus met een buisje waar een beetje poep in moet. Dat wordt nagekeken en als er bloed in zit, krijg je een uitnodiging voor een darmonderzoek.