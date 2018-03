Huisarts Joost Zaat: Ik had hem beloofd dat hij thuis mocht doodgaan, maakte de belofte niet waar en voel me schuldig

Dit weekend is Klaas dan toch uit huis gehaald, hij had de keuken in brand gestoken

Vrijdag was ik nog bij Klaas. Hij vroeg wel tien keer wat ik kwam doen. 'Ik ben zo bang, hoe komt het dat ik zo in de war ben?' 'Omdat je hersens niet meer goed werken, Klaas.' Al weken waren we bezig hem gedwongen te laten opnemen. 'Klaas, het gaat niet meer thuis, je bent steeds banger, je eet niks, van alleen wijn en een halve pannekoek kun je ook op je 82ste niet leven.' 'Je haalt me niet uit huis, hoor, dan ga ik dood', riep hij als ik weer vertrok. Ik had hem lang geleden beloofd dat hij thuis mocht doodgaan. Die belofte maak ik niet waar en ik voel me schuldig. Maandenlang hoopte ik dat hij een nieuwe en nu fatale hartritmestoornis zou krijgen, maar die kwam natuurlijk niet, zelfs niet toen ik al zijn pillen had afgepakt. Dit weekend is Klaas dan toch uit huis gehaald, hij had de keuken in brand gestoken. 30 km verderop ligt hij in een instelling die hij niet kent. Hij slaapt vast ook niet en ligt daar helemaal alleen stervensbang te zijn, somber ik.