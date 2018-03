Hoogmoed is voor de val gekomen in Twente

De tragische neergang van FC Twente heeft ook iets Bijbels. In Genesis, het boek over de Schepping, staat geschreven over de toren van Babel: 'Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Die zal ons beroemd maken.' Het gevolg, in samenvatting: God zag de ijdelheid, zorgde voor de zogenoemde Babylonische spraakverwarring waardoor de toren nooit af kwam en het opeens veeltalige volk verspreidde zich over de wereld.