Hoezo is eigenwoningforfait gelijke behandeling?

Brief van de dag: hoezo gelijke behandeling?

Naar ik mij meen te herinneren was het eigenwoningforfait altijd bedoeld om een meer gelijkwaardige, rechtvaardige behandeling te realiseren tussen huurders en eigenwoningbezitters. Immers huurders worden elk jaar opnieuw geconfronteerd met huurverhogingen en de woningbezitters ontlopen die, maar mogen bovendien als bonus bij verkoop van hun huis de overwinst belastingvrij in eigen zak steken. Zo bezien is het een gotspe dat de Kamer in 2005 akkoord gegaan is met de wet-Hillen. Maar om het nog fraaier te maken: tot de wet werd ingevoerd in 2005, moest het forfait er gewoon worden bijgeteld. Nu wordt dat in 30 (!) jaar opnieuw opgebouwd. De renteaftrek kan wel in 5 jaar tot het nieuwe einddoel worden afgebouwd. Hoezo gelijke behandeling?



John van Laar, Deventer