Hoezo is dit de eeuw van de vrouw? Het zijn de perfecte ingrediënten voor een vernietigende oorlog

Onder de kop 'Trade War, What Is It Good For? Absolutely Nothing' schreef New York Times-columnist Paul Krugman dat de importheffingen op aluminium en staal die Trump plompverloren had afgekondigd, op zich niet veel voorstelden. Maar dat het er, als ze een voorteken zijn van wat komen gaat, heel slecht uitziet. De kans dat het niet bij de heffingen op staal en aluminium zal blijven, is aanzienlijk. Zowel China als de EU dreigde met vergeldingsmaatregelen, waarop Trump weer dreigde met een heffing op de import van Europese auto's. Voor je het weet is iets dat begon als een fikkie, uitgegroeid tot een flinke bosbrand.