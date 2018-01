Hoeveel managers hebben we eigenlijk, want daardoor stijgen de kosten in de zorg toch?

Brief van de dag: Hoeveel managers hebben we eigenlijk?

In een mooie grafische voorstelling krijgen de lezers een duidelijk beeld over de wegen die de kosten van de zorg in 2018 gaan naar de diverse bestemmingen.



Zo wordt onder meer duidelijk dat we samen óók de zorgtoeslag opbrengen die terugvloeit naar de mensen met de laagste inkomens. We lezen de verdeling van de kosten naar de grootste post in de diverse zorgsectoren: de personeelskosten.



Een hele lijst, met onder meer 177 duizend verpleegkundigen, 60.700 artsen en 3.700 verloskundigen. Wat ik hier mis, zijn de managers. Hoeveel hebben we er daarvan? Want daar gaat het toch steeds over als we het hebben over het stijgen van de kosten in de zorg? En hoeveel gaat er naar bestuurders? Inclusief handdrukken bij hun vertrek.



André Daamen, Boxmeer