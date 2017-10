Hoeveel heeft Nederland aan de euro verdiend?

Het bbp van Nederland is een slordige 700 miljard euro. Als Nederland in 1997 had besloten de gulden te houden - wat Frits Bolkestein en Jan Marijnissen toen wilden - was dat 5,5 procent lager geweest.



De Nederlandse economie zou 85 miljard oude florijnen of 38,5 miljard euro zijn misgelopen. Dat is ruim 2.000 euro per Nederlander. Het is hetzelfde bedrag dat nu jaarlijks wordt uitgegeven aan onderwijs in Nederland. En dat is de meest conservatieve schatting. Het zou zelfs het dubbele kunnen zijn.



De euro is zogezegd voor Nederland een godsgeschenk geweest.