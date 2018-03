Hoe vertaal je stemmen in een nieuw akkoord en bestuur? Zeven adviezen voor de winnaar van de verkiezingen

Beperk het gebruik van de sociale media tot een vrolijk sfeerplaatje van de onderhandelaars in de zon

4. Schakel de ambtelijke organisatie in voor de ondersteuning. Niet door het betrekken van bevriende ambtenaren, maar gewoon via de hoogste leiding. Je moet daar tenslotte vier jaar mee samenwerken. Eén of twee ondersteunende ambtenaren kunnen vragen uitzetten en laten beantwoorden, teksten schrijven. Een professionele ambtenaar weet dat de onderhandelingen het feestje zijn van de politiek. Dat hij of zij hoog op kan adviseren bij de koffieautomaat. En vergeet de secretariële ondersteuning niet voor het regelen van afspraken, locaties, lunches en voorzieningen.



5. Maak duidelijke afspraken met de burgemeester en de gemeentesecretaris over hun rol. Voorkom dat zij zich verongelijkt staan op te winden in de coulissen. Raadsgriffiers hebben geen plek in de formatie: zij zijn er voor de hele raad, ook voor de toekomstige oppositie die soms extra aandacht verdient.



6. Beperk het gebruik van de sociale media tot een vrolijk sfeerplaatje van de onderhandelaars in de zon. Spreek af dat dit voor alle onderhandelaars geldt. Sociale media horen bij de verkiezingsstrijd, maar tijdens onderhandelingen leiden ze enkel tot ruzie.



7. Als het akkoord er is, neem dan een halve dag de tijd. Niet wéér direct van die opgetogen, te vrolijke gezichten voor de camera. Bereid je verantwoording en de presentatie van het nieuwe college voor met je eigen woordvoerders. Zorg dat er een team staat dat samenhang uitstraalt - niet een groepje bestuurders waarvan de helft nauwelijks aan het woord komt. Presenteer het akkoord en het nieuwe college op een geschikte locatie. Het is de afronding van het feestje. Blijf niet in het gemeentehuis: daar staat de oppositie in de coulissen klaar om de pret te bederven.



Joan Smithuis werkt ruim dertig jaar in de overheidscommunicatie. Hij was elf jaar directeur Communicatie van Amsterdam. Aansluitend was hij (interim)hoofd communicatie bij verschillende gemeentes, provincies en bij de Raad van State.