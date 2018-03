Hoe vaak heb ik mijn ziel verkocht? Ben ik ook niet gewoon een meeloper?

Natuurlijk legt Ayn Rand met haar 'autarkische ego' de lat onmenselijk hoog. Maar het is niet per se een kwestie van 'to be or not to be'. We kunnen ook een schaal van 0 tot 10 aanleggen en onze positie daarop bepalen. Een oefening in deemoed. Vergelijkingsmateriaal genoeg in de echte wereld. Collega Marije Vlaskamp interviewde pas de Chinese journalist Li Datong. Hij verzette zich openlijk tegen een grondwetswijziging waarmee president Xi Jinping levenslang kan aanblijven. Gevaarlijk, toch deed hij het. Voor zijn kleinkinderen als die later in een democratische tijd terugkijken naar dit moment. 'Als ze dan constateren dat ik heb gezwegen ben ik de schande van de familie.'



Denk ook aan Sovjetdissident Andrej Sacharov. In zijn nieuwe boek Verslaggever van beroep beschrijft Sytze van der Zee hoe hij in 1974 als NRC-correspondent de atoomgeleerde interviewt aan de keukentafel in diens appartement. Een mooi tafereel: de eenling die zijn overtuiging volgt en zijn hele hebben en houden riskeert in een eenzaam gevecht met het systeem. De huiselijkheid versterkt de heroïek. Van der Zee was trouwens zelf ook dwars in die tijd, toen hij tegen een groot deel van de publieke opinie en zijn redactie in, het links-radicale geweld van de Duitse Rote Armee Fraktion hekelde.