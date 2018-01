Hoe ouder, hoe mededeelzamer: jammer dat we nog zo weinig bejaarde oud-premiers hebben

Wat jammer dat we sinds het overlijden van Piet de Jong, in 2016, nog zo weinig (hoog)bejaarde oud-premiers hebben. De ervaring leert immers dat ze steeds mededeelzamer worden met het vorderen der jaren. Daarvan konden we ons woensdag bij het tv-programma Kijken in de ziel ten overvloede overtuigen. Wim Kok vertelde onbewogen dat hij, na voor het eerst als premier het Torentje te hebben betreden, eens lekker op de vloer ging liggen. En de 86-jarige Dries van Agt sprak, in de dictie waarvoor hij als premier eigenlijk nog te jong was, onbekommerd over de warrigheid van koningin Juliana en over de stroeve relatie die hij met haar oudste dochter onderhield - hetgeen hem mogelijk de verheffing tot Minister van Staat heeft gekost. Wat Jan Peter Balkenende zei zijn we na drie dagen alweer vergeten. Van hem gaan we pas over een jaar of twintig leuke verhalen horen.