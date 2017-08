Hoe moeten we omgaan met digitale dreiging uit China of Rusland? We vroegen het twee experts

Oud-directeur van de MIVD, Pieter Cobelens zegt dat deze beïnvloeding van buitenaf van alle tijden is.



'Daar heeft hij gelijk in, maar in de digitale wereld gebeurt alles veel indringender en neemt exponentiële vormen aan. Het beïnvloeden van bijvoorbeeld swing votes in Amerika is inderdaad van alle tijden, maar dat kan nu veel preciezer, gerichter en ongemerkter door de digitale mogelijkheden. Een oud probleem is opeens een nieuwe zaak met een nieuw effect.'



De nood is dus hoog?



'Het cyberincident in de Rotterdamse haven was een generieke aanval waarbij gebruik werd gemaakt van een kwetsbaarheid in software die bij veel bedrijven in gebruik is. Het had grote consequenties terwijl zoiets voorkomen had kunnen worden door de security patches van de leverancier te installeren. Dat is echt basis cyberhygiëne. We zitten in de kinderfase van cyberveiligheid. Daar kom je misschien nu nog mee weg omdat andere landen misschien op ons achterlopen, maar die dunne voorsprong moet je wel proberen te behouden. Dat gaat in hoog tempo, dus ja, de nood is hoog.'