Hoe kandidaat-raadslid Ugbaad Kilincci bij haar PvdA-campagne van straat werd gescholden

Smartlappenkoor Heerlijk Leed stond net stevig te zingen, toen kandidaat-raadslid Ugbaad Kilincci in Emmen een PvdA-flyer aanbood aan een meneer. Die snauwde: 'Wat denk je nou zelf? Met je Partij van de Allochtonen!' Door mensen als Ugbaad, zei hij, werd Nederland afgebroken.



We zitten in een café, een klein stukje verder dan waar ze zaterdag stonden. Fractieleider Raymond Wanders is ook meegekomen.



Ugbaad is na die eerste man even naar Raymond gelopen om het te vertellen. Die vloekte inwendig, al heeft hij zelf ook wel eens lachend tegen Ugbaad gezegd dat 'dat' wél even wennen was, 'voor een Drent'.