Hoe kan je beschaafd minachten?

'Dát is mijn diepe zorg: dat burgers in het Westen de competentie missen om te aanvaarden wat de feiten zijn', zegt filosoof en psychoanalyticus Carlo Strenger in een interview door Leonie Breebaart, vrijdag in Trouw.



Als voorbeeld geeft Strenger een referendum in zijn geboorteland Zwitserland over moskeeën. Affiches van extreem-rechts toonden een klein Zwitserland waaruit hoge minaretten groeiden, terwijl er in werkelijkheid slechts drie moskeeën in Zwitserland staan; geen minaret is hoger dan zes meter.