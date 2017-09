Hoe kan een schrijver het nou druk hebben?

Samen met een groep vrienden zit ik in de duinen. We kijken naar de Noordzee, waar we zojuist in de golven doken. De zon hangt laag, de dag draagt verwachtingen met zich mee. (Maar welke dag doet dat niet?) Dit weekend vindt op Vlieland het festival Into the Great Wide Open plaats; we hebben er dagenlang voor vrij genomen van ons werk, zodat we onbezorgd kunnen lanterfanteren, de zomer almaar langer uitstellend.