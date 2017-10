Hoe Joelle (16) tijdens Rutte II op een camping overleefde

Ter ere van Rutte III sta ik op camping Wildzicht in Leersum in de modder. Ik heb een afspraak met een meisje van zestien dat hier sinds haar negende met haar familie in een bouwkeet woont. Niemand zou zijn dochter zo willen laten wonen. Joelle de Border heet ze.



Op Wildzicht zie je de kant van Nederland die vaak is vergeten onder Rutte II, het kabinet dat afscheid nam van de verzorgingsstaat, omdat iedereen vanaf nu moest participatie-samenleven. De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen verwoordde het gisteren vlekkeloos in een interview in NRC, waar hij de 'illusie van zelfredzaamheid' aan de kaak stelde: 'Ik denk dat we onszelf teveel als voorbeeld nemen.