Hoe ik bij de Volkskrant werd ontslagen en Ben de Graaf mij redde

In Buitenhof toonde historica Jolande Withuis begrip voor geheime diensten, wanneer zij met behulp van informanten mensen volgen die vijanden zijn van de democratie. Als een van de vrienden van Mohammed B. de AIVD op de hoogte had gesteld, was Theo van Gogh nooit vermoord, zei Withuis.



Zij zat zondag in Buitenhof vanwege haar boek Raadselvader. Kind in de Koude Oorlog, dat gaat over haar eigen vader Berry (Berend) Withuis. Die werd bijna een leven lang gevolgd door de BVD - de voorloper van de AIVD - omdat hij een gestaalde communist was. Jolande heeft veel materiaal uit de BVD-archieven mogen inzien en zij kan zich de belangstelling voor haar vader wel voorstellen.