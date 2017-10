Hoe harder ik fietste, hoe aantrekkelijker ik Arie Slob begon te vinden

Het zal u niet zijn ontgaan dat vorige week alle columnisten van Nederland bijeen zijn gekomen in de Amsterdam Arena voor de uitreiking van de Simon Carmiggeltschaal. Ongetwijfeld zal het u evenmin zijn ontgaan wie deze hoge onderscheiding heeft gekregen. De Amsterdam Arena was tot aan de nok gevuld, want de columnistiek is in Nederland een druk beoefende tak van sport. Buiten stond bovendien nog een kilometerslange rij van collega's die er helaas niet in waren geslaagd een toegangsbewijs te bemachtigen.



Voorafgaand aan de uitreiking van de Simon Carmiggeltschaal waren er allerlei andere evenementen, waarvan de onderlinge verdeling van de ministersposten wel de belangrijkste was.