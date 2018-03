Hoe groot moet de plaat voor je hoofd zijn om dit anno 2018 te zeggen?

Brief van de dag: Walraven van Hall

'Afgekeurd als schipper', zegt regisseur Joram Lürsen van de nieuwe oorlogsfilm Bankier van het verzet over Walraven van Hall (Volkskrant, 8 maart). Schipper? Dat klopt niet. Die treft men immers aan op de binnenvaart. Van Hall was van 1925 tot 1929 stuurman-radiotelegrafist bij rederij Koninklijke Lloyd op de koopvaardijschepen Amstelland, Flandria en Eemland. Inderdaad werd hij in 1929 voor zijn ogen afgekeurd en keerde noodgedwongen, voorzien van een uiterst positief getuigschrift, terug aan wal. Zijn maritieme achtergrond was mede bepalend om mee te werken aan De Zeemanspot, het illegale fonds ter ondersteuning van zeemansgezinnen waarvan de mannen voor de geallieerden voeren en waarvan de Duitsers de inkomens minimaliseerden. De Zeemanspot ging later op in het veel grotere Nationaal Steunfonds. Deze informatie is afkomstig uit de biografie Walraven van Hall. Premier van het verzet van Erik Schaap (2006), waarvan vermelding in de publiciteit helaas ontbreekt.



Johan van der Wal, Groningen maritiem historicus