Hoe fris is dat onderzoek naar de poepbacterie eigenlijk?

De Consumentenbond is de luis in de pels van stofzuigerfabrikanten, supermarkten, woekerpolisverstrekkers en wie verder geld denkt te verdienen aan argeloze klanten. Maar zodra er kritische vragen zijn over de bond zelf, gaan de luiken dicht. Want hoe vies zijn die vieze huisjes in vakantieparken nu echt? Hoe degelijk is het onderzoek naar de poepbacterie?



De bond geeft toe geen wetenschappelijk onderzoek te doen ('dat pretenderen we niet'), maar zegt dat het onderzoek wél deugt ('we doen dit al zestig jaar'). Inzage geeft de bond echter niet. Dan kunnen er 'verkeerde conclusies' worden getrokken.



Het zijn deze smoesjes waar de bond zo vaak doorprikt.