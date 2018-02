Hoe een Yezidivrouw een glimp ellende laat zien waarvan we ons geen voorstelling kunnen maken

Meisjes stonden er in de gemeenschap van de Yezidi's niet altijd zo goed voor. Uithuwelijken behoorde tot de mogelijkheden, de mannen deelden de lakens uit. Wie de liefde bedreef met een niet-Yezidi, kon worden uitgestoten.



Door de gruweldaden van de leden van IS, die in Irak veel Yezidimeisjes en -vrouwen ontvoerden, meenamen als slaven en verkrachtten, is iets wonderlijks gebeurd. Meisjes en vrouwen die aan die gruweldaden ontsnapten, groeiden uit tot ambassadeurs voor hun volk. In zaaltjes overal in Europa maken ze hun opwachting om uit te leggen dat hun strijd nog lang niet is gestreden. Ze hebben, zo lijkt het, een emancipatieslag van jewelste gemaakt: zij zijn de voortrekkers.