Hoe een nieuw debat de Spanjaarden even afleidt van Rajoy's klungelige leiderschap

De PP is hard op zoek naar een onderwerp dat haar populair maakt onder de kiezers. De reden houdt toch weer verband met de Catalaanse kwestie, nooit ver weg in Spanje. Tijdens de verkiezingen in Catalonië in december ging de partij van premier Rajoy volledig onderuit. De winnaar van de verkiezingen werd Ciudadanos ('Burgers'), een nieuwe liberale partij. Het bleek voor veel conservatievelingen in Spanje het sein om Ciudadanos serieus te gaan nemen. In opiniepeilingen is de uittocht uit de PP massaal.



Het strenger-straffen-plan is dus opportunisme, concludeert de oppositie. Bedoeld om te laten zien wie de enige echte rechtse partij in Spanje is. De PP zou gebruik maken van de afschuw over de verdwijning van, en moord op Diana Quer. Haar ouders haalden twee miljoen handtekeningen op om de levenslange gevangenisstraf te behouden.



Ondertussen beraadt het Grondwettelijk Hof zich nog altijd over de wet op levenslang uit 2015. De vrouw met de voortreffelijkste kritische frons onder de Spaanse tv-presentatoren, Ana Pastor, vroeg de minister van Justitie: 'Waarom wachten jullie niet even het oordeel van het Grondwettelijk Hof af, aangezien die uitspraken voor jullie partij zo ongeveer de Bijbel vormen?' (En dan hier dus die strenge frons.)