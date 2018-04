Hoe een feest in Benin mijn cynisme over hulpclubs sloopte

Goed nieuws

Ik ben het volledig met haar eens, maar ik ben dan ook volger en supporter van zo'n ontwikkelingsorganisatie: The Hunger Project, actief in 22 landen. Net als honderden andere organisaties doet The Hunger Project fantastisch werk en heeft ze veel steun in de samenleving. Maar je leest er nooit iets over omdat goed nieuws immers geen nieuws is. Nu ben ik als journalist ook volger en supporter van World's Best News en meen met hen dat succesvolle verhalen óók verteld moeten worden.



Dit verhaal schrijf ik op het 'Feest van de Zelfredzaamheid'. Het Nederlands Blazers Ensemble speelt er de sterren van de hemel. Dat doet het nu eens niet in Tivoli of in het akoestisch onovertroffen Concertgebouw, maar in Kissamey op het platteland van het West-Afrikaanse Benin. Het is een concert dat 's middags om 14.00 uur staat aangekondigd en geheel volgens de plaatselijk mores uren later begint. Al die tijd staan de blazers op een van de weinige schaduwrijke plekken, terwijl onder de Beninese artiestenkleding liters zweet langs hun lichamen gutsen.