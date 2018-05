Hoe de moord op Fortuyn de geschiedenis in dobbert

Elf mensen komen naar het oude graf van Pim Fortuyn, om daar de moord te herdenken. Bedankt dat u er was, zeggen ze na afloop. 'Nog even en er komt hier niemand meer.'



De moord is van zestien jaar geleden, een aantal van niks, geen jubileum, geen lustrum, geen nieuwshaakje om iets aan op te hangen. Sprekers van naam die de fortuynisten vroegen voor de herdenking willen niet spreken vandaag, of kunnen niet, of laten niets van zich horen. Zo dobbert de moord kalmpjes de geschiedenis in. 'Pim is', zegt Mark, 'al bijna helemaal weggeëbd.'



Herinner me het telefoontje, 18.