Hoe de huisstijl van de PVV de boodschap verzacht

Jarenlang liep de PVV in de pas met andere partijen: hoekig, robuust, beetje plomp, geen ruimte voor nuance, zichzelf vaak overschreeuwend. Maar nu is alles anders. Iets van speelsheid is zichtbaar geworden. Kleine frivoliteiten die de soms grimmige boodschap verzachten.



Ik heb het over de nieuwe huisstijl van de PVV, deze zomer weer in een reeks filmpjes te zien. Ergens eind vorig jaar is die in werking getreden. Wanneer precies is niet bekend. De PVV doet niet aan lanceringen en brengt de naam van de vormgever niet naar buiten. Op verzoeken om toelichting wordt niet gereageerd.