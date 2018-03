Hoe de Amerikaanse politiek met Stormy Daniels afdaalt naar kleedkamerpraat

Trump had seks zonder condoom met een pornoster, terwijl Melania borstvoeding gaf aan Barron

Earnest C Box schrijft: 'Stormy is volkomen geloofwaardig. Maakt haar verhaal de meer sensationele beweringen van Christopher Steele (over plasseks in een hotel in Moskou) betrouwbaar? We hebben nu twee mensen die refereren aan de bereidheid van Trump om kinky activiteiten in de slaapkamer te ontplooien.'



Een anonieme lezer roept op om bij te dragen aan een fonds voor Daniels als ze beboet wordt wegens het breken van de overeenkomst om te zwijgen. 'Ze is in geen enkel opzicht een held, maar is zeker iets wat de wereld hard nodig heeft: een serieuze bedreiging van Trumps presidentschap.'



Dat Trump seks had zonder condoom met een pornoster, terwijl Melania borstvoeding gaf aan Barron, was volgens 'Common' 'de meest verontrustende onthulling'.



Maar Jim Barett hecht geen geloof aan de verklaringen van Daniels: 'Het is duidelijk dat ze niets meer is dan een ordinaire gold digger, die alleen maar geld wil verdienen. Als je haar gelooft, heb ik medelijden met je.'