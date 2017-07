Hoe boer Jaap Korteweg radicaal van mening veranderde over vlees

DE OUDE OPVATTING

'Vlees heb je nodig om gezond en sterk te worden. Ik ben, als negende generatie boer, groot gebracht op een boerderij in West-Brabant tussen de melkkoeien en slachtdieren. Over dieren als productiemiddel dacht ik niet na, al kwam de bio-industrie in de jaren zestig wel langzaam op. Dat werd gezien als een noodzakelijke ontwikkeling die niet tegen te houden was, iets dat niet anders kon. Ik was een groot liefhebber van vlees, een echte carnivoor. Als het even kon, at ik alleen maar vlees, dat vond ik het lekkerste van de maaltijd.