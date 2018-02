Hoe Amerika wordt opgeschrikt door een krachtige opwelling van fatsoen

Bewijsstuk A is natuurlijk de tweeter-in-chief

Zulke fenomenen verklaren hoe grote politieke omwentelingen zich plotseling kunnen voordoen, ogenschijnlijk uit het niets. Voorbeelden zijn de revoluties die in 1848 door Europa raasden, de plotselingen instorting van het communisme in 1989, en de Arabische Lente van 2011.



Maar niets zegt dat zulke kettingreacties positief hoeven te zijn, wat hun motivatie of hun doelen betreft. De periode 2016-17 was een soort van 'alt-right'-lente - voorjaar voor fascisten? - waarin aanhangers van de wittesuprematiegedachte en antisemieten de wind in de rug voelden, niet alleen door de verkiezing van Trump maar ook door bewijzen dat er meer mensen waren die er zo over dachten dan tevoren was beseft, zowel in de Verenigde Staten als in Europa.



Trouwens, 1848 toont aan dat historische keerpunten ook weleens minder doorslaggevend blijken te zijn.



Toch vind ik de toenemende verontwaardiging in de VS op dit moment erg bemoedigend. En ja, ik denk dat het één ontwikkeling is. De MeToo-beweging, de weigering om schouderophalend aan het Parkland-bloedbad voorbij te gaan, het nieuwe politieke activisme van boze burgers (onder wie veel vrouwen) - ze komen allemaal voort uit dezelfde perceptie: dat het niet alleen over ideologie gaat, maar dat er te veel macht is geconcentreerd in handen van mannen die simpelweg slechte mensen zijn.



