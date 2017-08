Historicus: 'Televisiereclame zal in zijn huidige vorm vanzelf verdwijnen'

Eerdere oproepen

In de jaren daarna is er regelmatig gepleit voor afschaffing van de tv-reclame. In 1975 dienden Joop Voogd (PvdA) en Jan Nico Scholten (ARP) daartoe een motie in. Het ging de twee parlementariërs vooral om het in hun ogen moreel verwerpelijke karakter van tv-reclame. Tv-commercials zouden de consumptiemaatschappij verheerlijken en rolbevestigend werken. Het voorstel haalde het niet. Wel slaagden Voogd en Scholten erin het Journaal van 19 uur te vrijwaren van reclameblokken. Dan werden de kinderzieltjes niet blootgesteld aan de schadelijke invloed van de reclame.



In 1994 klonk de oproep opnieuw. Vijf jaar daarvoor was in Nederland de commerciële televisie van start gegaan. Dat leidde tot een enorme groei aan tv-reclame. Niet alleen bij de commerciëlen, maar ook bij de publieken die zich de kaas niet van het brood wilden laten eten. Ditmaal pleitte de VPRO voor 'programma's zonder reclame voor inlegkruisjes'. Geen complete afschaffing, maar een nieuwe indeling, waarbij een deel van de publieke tv- en radiostations reclameloos zou moeten worden.



Nu zijn we opnieuw zo'n twee decennia verder en is het NTR-directeur Paul Römer die in De Telegraaf de afschaffing van tv-reclame op de publieke zenders aan de orde stelt. 'Je doet de kijker een plezier en we krijgen er 12 procent aan zendtijd bij.'