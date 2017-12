Hier willen onze lezers NIETS meer over horen: de kloof, vrouwenbloot en de groentelobby

U vroeg erom

U vroeg erom en dan laat ik de kans niet voorbijgaan: ik ben helemaal klaar met al dat bloot en halfbloot in de krant en dan vooral, want dat is het meestal, het vrouwenbloot. En al die artikelen over seks. Echt, ik heb er helemaal genoeg van, soms denk ik zelfs aan opzeggen. Er zijn genoeg vrouwen in mijn omgeving die er net zo over denken, maar dat niet durven zeggen omdat 'het moet toch kunnen' kennelijk heerst.



Als niet lesbische vrouw vind ik het bovendien onaangenaam om de blote vrouwenonderdelen onder ogen geduwd te krijgen, als vrouw heb ik die beelden niet nodig en in dat opzicht vind ik het dan ook een vorm van aanranding van de lezeres. Het zou mij ook niet verbazen als al dat ongevraagd aanbieden van vrouwenvlees alom sommigen op het idee kan brengen dat vrouwen vooral daarom bestaan en dat je daar dus ook gewoon gebruik van kunt/mag maken.



Wat ik ook wel gehad heb zijn die paginagrote foto's bij interviews van mensen, naar mijn indruk vooral uit de grachtengordelstreek, met een verhaal dat niet bijdraagt aan nieuws, achtergrond bij nieuws en/of onderzoeksjournalistiek. Waarbij de vrouwen altijd een belachelijke houding aannemen.



Wat ik echter wel veel meer zou willen is nieuws, achtergronden en onderzoeksjournalistiek op het gebied van: - klimaatverandering: wat gebeurt er nu aan technologische, planmatige, economische ontwikkelingen op dit gebied, wat gebeurt er in de dagelijkse praktijk van gewone mensen, stijgt de zeespiegel hier al en wat merken we, gaan we merken etc etc., wat gebeurt er in de sterk vervuilende Derde Wereld/O-Europa en hoe beïnvloedt dat ons, wat zijn de gevolgen voor de landbouw en voedselvoorziening, drinkwater en wanneer wordt dat duidelijk etc. Niet incidenteel op basis van een verschenen rapport, maar wekelijks bijhouden als lopend nieuws. Want vooralsnog moet ik aannemen dat een groot deel van Nederland over 50 jaar onder water staat?



Europa: ik ben geen groot fan van de huidige opzet van de EU maar wel van het/de idee van de EU. Maar hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk, welke partijen staan voor welke maatregelen, welke inbreng hebben NL partijen in hun grotere EU-partij, hoe functioneert de democratie in de EU, wat is de aanwijsbare invloed van grote en kleine landen, welke dealtjes worden er gesloten, hoe worden subsidies in verschillende landen verdeeld en gecontroleerd etc etc. Niet incidenteel op basis van een besluit of verkiezingen, maar als lopend nieuws: veel meer achtergronden graag. Meer (milieu, sociaal) over Duitsland/Frankrijk anders dan alleen bij verkiezingen. Meer aandacht voor allerlei lokale en/of grensoverschrijdende samenwerking - dat mag wel ten koste gaan van alle details over Amsterdam.

Anne Jacobs, Groningen