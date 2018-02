Het zou McFaul sieren dit soort politieke en gewelddadige inmengingen in andere landen te erkennen

Berry Withuis

De column van Max Pam over de vader van Jolande Withuis (O&D, 21 februari) bracht nog een aardig voorval met Berry Withuis in herinnering. Hij organiseerde in Felix Meritis, toen nog eigendom van de CPN, een schaakwedstrijd waarbij schakers de strijd konden aangaan met de Rus Botwinnik, toen wereldkampioen. Er waren op het tijdstip waar- op de wedstrijden zouden beginnen nog maar weinig deelnemers naar het communistische bolwerk gekomen en Berry trommelde alle redacteuren van De Waarheid op, plus zet- ters, kantoormensen en wie er maar voorhanden was. Als je niet kon schaken dan was dat geen bezwaar. Berry zou je de zetten wel voorzeggen.



Na verloop van enige tijd werd het toch erg druk. Berry had geen tijd meer om te hulp te schieten. Een hulpeloos geworden schaker deed vervolgens maar een zet. Botwinnik keek een kwartier naar de toestand op het bord. Deze zet begreep hij helemaal niet. Toen kreeg hij het vermoeden dat zijn tegenstander geen bal van schaken wist en veegde hem in de kortst mogelijke tijd van het bord. Ik weet niet of deze anekdote in het boek van Jolande staat, maar ze is mij altijd bijgebleven.



Ruud Gortzak, Bussum