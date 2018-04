Het zou goed zijn als er een einde komt aan de dubbelhartigheid in het Nederlandse drugsbeleid

Het kan helemaal geen kwaad dat elke cokesnuiver zich voortaan realiseert dat het witte poeder mogelijk afkomstig is uit de maag van een bolletjesslikker en een lange weg door iemands darmen heeft afgelegd voordat het in zijn neus terecht komt; dat hij zich realiseert dat hij mogelijk een financiële bijdrage levert aan de liquidatiegolf die Amsterdam teistert en vele onschuldige levens eist, om nog maar te zwijgen over de terreur die drugskartels uitoefenen in de landen van herkomst. Ook xtc-gebruikers en blowers mogen zich best afvragen bij wie het geld terechtkomt dat ze betalen voor hun pillen en wiet.



De liefhebbers wijzen graag terug. Niet zij houden de drugsindustrie in stand, maar de overheid. Door drugs te verbieden, biedt ze criminelen de ruimte om hun imperia op te bouwen, precies zoals tijdens de Amerikaanse drooglegging in de jaren dertig.