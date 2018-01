Het zijn de catadores de lata, de blikverzamelaars van Brazilië die het wereldrecord mogelijk maakten

Elk jaar staat in Brazilië hetzelfde bericht in de krant: 'We zijn wereldkampioen blik recyclen.' In 2016 ging het om 280 duizend ton blikjes, ruim 98 procent van het totaal. Voor de overheid valt hier weinig eer aan te behalen. Het zijn de catadores de lata, de blikverzamelaars, die het wereldrecord mogelijk maken. Maar die worden zelden genoemd in de krantenberichten.



Ik zie ze dagelijks, struinend door mijn straat in het centrum van São Paulo, een dikke laag zwart eelt onder hun voeten. Met geconcentreerde blik turen ze naar opgehoopt afval in de goot, graaien in afvalbakken en scheuren vuilniszakken open.