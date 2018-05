Het zal toch niet zo zijn dat er een Dirk Kuijtbrug in Amsterdam komt?

Het Stadionplein in Amsterdam wordt tegen de zin van veel omwonenden in Johan Cruijffplein omgedoopt, omdat burgemeester Eberhard van der Laan zich daar als levenslang Ajax-supporter hard voor heeft gemaakt. Als dit soort persoonlijke voorkeuren zo doorslaggevend zijn in de naamgeving van Amsterdamse straten, moeten we de mogelijke opvolgers van Van der Laan langs die meetlat leggen. Femke Halsema is kanshebber. Als ze, eenmaal op het pluche, een Hannah Arendt- of Karl Popperplein afdwingt, zullen weinigen protesteren. Maar het Don Draperplantsoen ligt wellicht al moeilijker. Echt problematisch wordt het met de mogelijke kandidatuur van Wouter Bos, zoals bekend een levenslang Feyenoordsupporter. Als de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad een Coen Moulijnkade of Dirk Kuijtbrug in Amsterdam wil voorkomen: het is nog niet te laat.