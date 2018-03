Net als bij de IS-tweet van Nida was bij antisemitische tweets van Annabel Nanninga niemand geïnteresseerd in de context

Israël is eigenlijk een soort Islamitische Staat. Ga maar na: er wonen veel Europeanen, net als bij IS. De oprichting van Israël was illegaal, die van IS ook. Israël gebruikt religie als excuus voor zijn daden, IS doet dat ook.



Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar ik zal u de verdere onzin besparen. Waar het om gaat is dat deze vergelijking, in 2014 op Twitter gepubliceerd door de lokale Rotterdamse partij Nida, ineens grote politieke gevolgen heeft.