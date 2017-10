Het verlangen naar het platteland vereeuwigd in een tijdschrift en Luyendijk houdt een anglofobe monoloog

Wat is er mooier dan met de auto - bij voorkeur een oldtimer - door het glooiende Engelse landschap te rijden? Wel, zo luidt het antwoord van filmmaker Angus Gibson, daar rondrijden met de juiste muziek. Om de lezers van Country Life op weg te helpen, stelde hij een soundtrack samen voor 'the green and pleasant land', beginnend met Fleetwood Mac's Second hand news en eindigend met Pink Floyd's Shine on you crazy diamond, met daar tussen in onder meer Bowie's Starman en Roxy Music's Avalon.