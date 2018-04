Het verhaal van een weduwe: net een normaal leven, maar dan alles in je eentje

Ze komt achterom, Lucas (2) op de arm. Vaak op zondag, meestal dinsdag. We drinken koffie, rotzooien wat in de tuin, doen pogingen tot gesprekken. Met Kerst bezoeken we tuincentra en eten we vieze appeltaart in het restaurant. De kinderen gaan in de draaimolen, in de boodschappenmand ligt een mal poppetje, bij het afscheid wens ik haar sterkte. Nieuwe tradities, ouderwets geroddel, soms ineens tranen die net zo snel verdwijnen als ze kwamen, we eten samen, de laatste keer ratatouille, want zij kan koken.



En daarna gaat zij weer naar huis, kind achterin. En als dat slaapt, zit ze alleen op de bank en kijkt ze alleen televisie.