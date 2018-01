Het stoort mij dat elk Merk mensen een vast pakket aan meningen heeft

Dit kwam deze week voorbij in het nieuws: 'Dronken Belg rijdt Nederlandse man dood'. Ik zal nog meer informatie geven: een 67 jarige man uit Sleeuwijk (NL) stond maandagavond koffie te drinken bij een Texaco tankstation langs de E40 (België), en werd doodgereden door een 54-jarige man, die zo dronken was dat hij de macht over het stuur verloor.



Dit is nieuws over een tragisch ongeval, waarbij geen feitelijke onjuistheden worden verteld. Maar er wordt wel iets met de haren bijgesleept. De dronkenschap van de chauffeur is inderdaad van belang, want dat verklaart het ongeluk, maar z'n Belg-zijn in het geheel niet.