Het spel en de knikkers: Moeten formeren met vier partijen is een dure grap

De grote kwesties zijn de onderwerpen die de toekomstige inrichting van Nederland bepalen en tegelijkertijd politiek omstreden zijn.

De coalitie verhoogt het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent en houdt het hoge btw-tarief constant op 21 procent. De uitkomst (over een paar kabinetten) is dat Nederland één btw-tarief kent voor alle goederen en diensten. De verschillende tarieven van nu bieden geen maatschappelijke baten, maar veroorzaken in de uitvoering wel hoge maatschappelijke kosten. Het is dus goed dat deze coalitie een eerste grote stap zet.



De coalitie voert een 'individuele leerrekening' in voor bijscholing gedurende het werkzame leven. Dit is de apotheose van pakweg twintig jaar praten over 'éducation permanente', 'employability', en 'duurzame inzetbaarheid' en is het noodzakelijke sluitstuk van die eerdere Grote Kwestie, het verhogen van de pensioenleeftijd.



Om ons te kunnen aanpassen aan langer werken op een dynamische arbeidsmarkt moeten we kunnen bijleren en omscholen. Er moest dus een keer een kabinet komen dat de koe bij de hoorns zou vatten. Het is deze coalitie die de eerste stap zet (en die zal door volgende kabinetten worden uitgebouwd).