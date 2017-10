Het redden van akkervogels, zet dat zoden aan de dijk?

Vanaf de zeedijk kijk ik met Ben Koks uit over de Linthorst Homanpolder, op een vogelakker, met luzerne en braakliggende stroken, een door zijn Werkgroep Grauwe Kiekendief bedachte combinatie. In de luzerne broeden in het voorjaar veldleeuweriken, hun overlevingskans is hier groter dan in andere gewassen. Hun voedsel, insecten, halen ze uit de akkerrand. Grauwe kiekendieven vliegen op hun beurt over die stroken, op jacht naar veldleeuweriken. 'Dit is dus natuurinclusieve landbouw', zegt Koks. 'Het is eigenlijk heel simpel.'