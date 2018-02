Het recept voor een betere toekomst ligt in het verleden: we moeten terug naar de hbs

Gevolg, en we beperken ons nu even tot het vwo: leerlingen die zich voorbereidden op een wetenschappelijke studie deden vaak geen examen meer in vakken als geschiedenis en aardrijkskunde. Of in vreemde talen als Frans en Duits. Wat ooit verplicht was, kon je nu links laten liggen.



Omdat we nu een halve eeuw verder zijn en het geruzie om de Mammoetwet is verstomd, zou je denken dat je eindelijk hardop mag zeggen wat voor een kapitale blunder het is geweest een hoogwaardige opleiding (de hbs) te vervangen door een opleiding met een handvol keuzevakken (atheneum). Maar wie zoiets zegt, heeft buiten de waard gerekend.



In de wereld van de Nederlandse onderwijskunde (en helaas ook in de journalistiek) lopen nog altijd mensen rond die de Mammoetwet iets heel bijzonders vinden. Want moet je eens kijken wie er sindsdien allemaal naar de universiteit konden. Inderdaad: als je de eisen maar genoeg afzwakt, wordt het op de universiteiten steeds drukker. Goed gezien!