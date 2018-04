Het onderwijs zou gebaat zijn bij goede en trotse leerkrachten voor de klas

Dé constante van het Nederlandse onderwijsprobleem duikt immers ook in dit rapport prominent op

Toch hoeven politici die verlangen naar oplossingen ook weer niet zo lang te zoeken. Dé constante van het Nederlandse onderwijsprobleem duikt immers ook in dit rapport prominent op: de wankele positie van de leerkrachten. Die conclusie is allesbehalve nieuw. Al sinds het vorige grote lerarentekort - toevallig ook twintig jaar geleden - staan er volop herintredende leraren, zij-instromers uit andere vakken en onbevoegde leraren voor de klas. Hun kwaliteit schiet te vaak tekort, stelde de Onderwijsraad eerder al vast. Te veel leraren missen vaardigheden op pedagogisch en vakdidactisch gebied.



De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid sloot zich aan bij die conclusie: het opleidingsniveau van leraren moet omhoog, hun bijscholing verdient meer aandacht en hun status laat te wensen over. Het feit dat de salarissen allang niet meer marktconform zijn, wordt nog steeds niet serieus genoeg genomen, de klachten over de werkdruk evenmin. Er is te weinig tijd voor lesvoorbereiding, de klassen zijn te groot en door alle neventaken blijft er te weinig tijd over om voor de klas te staan.



De inspectie dringt aan op meer onderzoek. Dat is prima, maar één ding is al zeker: goede, trotse leerkrachten voor de klas die zich kunnen concentreren op hun kerntaak, dat zou al heel veel helpen.



Red het onderwijs, begin bij de leraren.