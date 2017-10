Het meest gevreesde Halloweenkostuum ligt voor de hand, is bereikbaar en betaalbaar

In deze Kinderboekenweek met griezelthema gaan we naar de feestwinkel en schaffen een nieuw vampierkostuum aan voor mijn 8-jarige dochter, ze is uit haar oude vampierjurk gegroeid. Op het schoolplein treffen we de dag erop nog veel meer vampiers, maar ook mummies, heksen en ik zie zelfs een klein jongetje met een Trump-masker op. We ontwijken een paar skeletten en mijn dochter vertelt me weer eens dat ze nooit een spookhuis in wil, maar spreekt die angst zo verlekkerd uit dat het eerder een verlangen lijkt. Ze vraagt me wat ik het engst vind op de kermis. Het reuzenrad natuurlijk, want ik heb hoogtevrees.