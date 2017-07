Het lijkt erop dat Trump er nu op uit is zijn gram te halen door Obamacare te saboteren

Verslechterde relatie

Reince Priebus, de stafchef van Donald Trump, is vrijdag ontslagen. Hij was de verbindingsofficier met de Republikeinen in het Congres. Nadat donderdagnacht de verwerping van Obamacare werd weggestemd, lijkt de relatie tussen Trump en de partij die hij vertegenwoordigt te zijn verslechterd.



Veteraan geeft doorslag

Met een duim omlaag heeft de Republikeinse senator John McCain een voorlopig einde gemaakt aan de pogingen van zijn partij om Obamacare te ontmantelen. Hij ziet weinig in Obamacare; in Trumps ideeën nog minder.



Eén stem tekort

Eén stem kwamen de Republikeinen in de Senaat tekort om Obamacare te schrappen. Een meerderheid van 52 senatoren mocht de Grand Old Party niet baten, want drie senatoren stemden tegen de partijlijn in. Wie zijn zij?