Het laatste woord over belastinggeld hoort altijd in het parlement te liggen

De gang van zaken rond de miljardeninvestering in de verpleeghuiszorg kreeg in het najaar absurde trekken. Voor de verpleeghuisbewoners was het uiteraard goed nieuws: zij konden rekenen op zeker 2 miljard euro extra in de komende jaren. Maar wat op een politieke beslissing leek, bleek dat in werkelijkheid niet te zijn. Zonder dat ze het zelf in de gaten hadden, gaven kabinet en Tweede Kamer alle zeggenschap over deze investering uit handen: ze verplichtten zich tot het volgen van de nieuwe 'kwaliteitsrichtlijnen' van het Zorginstituut. Als dat instituut vindt dat er zeventigduizend extra verzorgers bij moeten, dient de politiek zonder mitsen en maren het bijbehorende budget te leveren.



Dat leidde tot grote frustraties tijdens de formatie van het derde kabinet-Rutte. De uitgaven aan verpleeghuizen stegen immers al van 4,6 miljard euro in 2010 naar 6,5 miljard in 2016. Daar komt nu nog een stijging van 20 procent bij, terwijl de toezichthouders op de zorg, de IGZ en de NZA, van mening zijn dat de verpleeghuiszorg ook op niveau kan komen met minder extra geld. Bijvoorbeeld als de slechter presterende verpleeghuizen een voorbeeld gaan nemen aan goed presterende huizen. De andere spelers in de zorg - de ziekenhuizen voorop - waarschuwen inmiddels voor grote dreigende personeelstekorten omdat de verpleeghuizen iedereen weglokken.

