Het Kremlin opereert vanuit zwakte, al is het effect er vaak niet minder gevaarlijk om

Het contrast is veelzeggend over de westerse relatie met Rusland. De annexatie van de Krim, gevolgd door oorlog in Oost-Oekraïne, was het keerpunt dat tot westerse sancties en een proportionele versterking van de oostflank van de Navo leidde. Maar Poetin zelf gooide het roer al om na de volgens hem door het Westen georganiseerde straatprotesten in Moskou van 2011/2012. Tot dan wilde hij Rusland vooral een economische grootmacht maken, met stabiele relaties met het Westen en een beter leven voor Russen.



Maar na Poetins herverkiezing in 2012 liet hij de teugels van het Russisch nationalisme vieren. De 'terugkeer' van de Krim was een propagandacoup. Het nieuwe legitimatiemodel rust op een wereldbeeld waarin het Westen een bedreiging is, er sprake is van constant onderhuids conflict, en er andere normen gelden dan normaal (zie Skripal).

De nieuwe Poetin heeft confrontatie met het Westen nodig. Die gift moet het Westen hem zo veel mogelijk onthouden