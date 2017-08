Door een soort open tunnel rijdt de trein Liverpool binnen. Het kopstation, Liverpool Lime Street, is belangrijker dan Central Station. Er staat een standbeeld van Benjamin Disraeli, de aartsvijand van de belangrijkste premier die de havenstad heeft voortgebracht, William Gladstone. Liverpudlians, ook wel Scousers genoemd, winkelen in Liverpool One. Dit winkelparadijs is gebouwd door de hertog van Westminster, wiens landgoed nabij Liverpool lag. De anglicaanse kathedraal is ontworpen door een katholiek, de katholieke kathedraal door een anglicaan. Van oudsher komen de uitwerpselen terecht in de rivier, 'Mersey Goldfish' genoemd. Het stadion van Liverpool, Anfield Road, staat in Everton, de wijk waar de grote rivaal naar vernoemd is. Die open treintunnel, dat is het konijnenhol van Alice in Wonderland.