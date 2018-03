Het klassieke driestromenland is achter de horizon van het electoraat verdwenen

De prijs van de betrokkenheid van de kiezers bij kandidaten met wie ze zich kunnen identificeren, lijkt de veel gesmade 'versplintering' te zijn. Het lokaal bestuur in Nederland is daaraan evenwel al lang gewend. Het kent immers een lange traditie van collegiaal bestuur in afspiegelingscolleges met wethouders die gerekruteerd worden uit partijen over de volle breedte van het politieke spectrum.



De uitslag van het referendum over de Inlichtingenwet, met een verrassend succes voor het nee-kamp, dwingt tot herbezinning. Om het vertrouwen in de kiezer niet te beschamen, zullen regering en parlement met een nieuw wetsvoorstel moeten komen waarin de bescherming van de persoonlijke levenssfeer beter is gewaarborgd.