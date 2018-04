Het kabinet zal ooit moeten beslissen over het lot van de kalifaatkinderen

In 2015 maakte premier Rutte de wereld nog overzichtelijk: Nederlanders die als jihadist naar Syrië of Irak reisden, konden wat hem betreft beter daar sneuvelen dan dat ze terugkwamen naar Nederland.



Inmiddels kennen we de derde optie. Want nu IS vrijwel is verslagen, is sneuvelen voor de resterende Nederlandse IS-strijders niet meer waarschijnlijk. Zij zitten grotendeels vast in vluchtelingenkampen, zijn in Irak en Syrië uiteraard niet welkom, en kunnen dus geen kant op.