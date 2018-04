Het kabinet kan de dividendbelasting natuurlijk ook gewoon handhaven

Het was geen verheffende week op het Binnenhof. Dagenlange politieke ­ophef en tien uur debat over de omstreden afschaffing van de dividend­belasting eindigden ronduit onbevredigend.



Nog steeds is de vraag onbeantwoord of er stukken in het openbare formatiedossier ontbraken die er wel in hadden moeten zitten. Ook weten we nog steeds niet of de leiders van de coalitiepartijen logen over de kennis die zij tijdens de formatie hadden of welke stukken zij in die dagen lazen.



Die indruk is door veel Kamerleden wel enthousiast gewekt, maar kon niet hard worden gemaakt. Niet voor niets bleef een motie van wantrouwen tegen de premier uiteindelijk achterwege en werd gekozen voor een mildere variant. De premier zal er niet lang van wakker liggen.



De oppositiepartijen, die de hele week klaagden over de afbreuk aan de 'geloofwaardigheid van de politiek' mogen zelf ook in de spiegel kijken. Hoog van de toren blazen zonder sluitend requisitoir draagt net ­zo veel bij aan het maatschappelijk cynisme over de mores op het Binnenhof als een premier die keer op keer de indruk wekt dat hij het met de waarheid niet al te nauw neemt.