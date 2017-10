Het is verleidelijk om de democratie af te schaffen, maar geef niet toe

Het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet geeft burgers het recht wapens te dragen. De logica hierachter is dat de overheid een tiran kan worden. Om het aantal doden door vuurwapens te verminderen werd in The New York Times gepleit voor afschaffing van dat amendement. Dat zal niet snel gebeuren.



Thomas Friedman schreef in bovengenoemde krant dat de schutter helaas geen moslim was die Allah had aangeroepen, dan was er namelijk actie ondernomen. Friedman legt hypocrisie c.q. vreemdelingenhaat bloot.